Облачную погоду с прояснениями пообещали жителям и гостям Москвы 8 мая

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Московский регион в воскресенье, 8 мая, будет находиться в первой половине дня в теплом секторе циклона, а во второй — в зоне холодного атмосферного фронта с волнами.

В столице и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями. Воздух прогреется до 19 градусов выше нуля. Во второй половине дня синоптики пообещали жителям и гостям Москвы пообещали кратковременный дождь. Ветер будет дуть юго-западный 5-10 метров в секунду с порывами до 14 м/с, передает портал «Метеоновости».

— Содержание кислорода в утренние часы немного выше нормы, в дневные - возможны условия гипоксии. Для метеочуствительных людей с сосудистыми проблемами и симптомами кислородной недостаточности такая погода может стать причиной недомогания, общей слабости, головных болей и головокружения, чувства "нехватки " воздуха, одышки, что может потребовать медикаментозной поддержки, — подчеркнули специалисты.

Магнитный фон в воскресенье будет спокойным с отдельными периодами неустойчивости. Погодные условия пообещали комфортные с обильным количеством солнечного света.

Накануне появилась информация, что День Победы в столице будет сопровождаться облачной погодой. Температура воздуха во время парада составит примерно плюс 6 градусов, днем будет чуть теплее.