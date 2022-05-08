Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Кадыров: Большая часть Попасной в ЛНР перешла под контроль российских сил

Егор Провоторов
В мире
Кадыров: Большая часть Попасной в ЛНР перешла под контроль российских сил
Фото: vk/ramzan

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что большая часть населенного пункта Попасная в Луганской народной республике (ЛНР) перешла под контроль Вооруженных сил РФ, а главные улицы и центральные районы «зачищены».

— Остатки националистов в своих норах бьются в тщетных попытках избежать неминуемого наказания, — написал российский политик в своем Telegram-канале.

Кадыров добавил, что подобного исхода украинской армии было не избежать, он был лишь вопросом времени. Глава Чечни также выразил уверенность, что все поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи будут выполнены, а цели — достигнуты.

Чеченский лидер также заявил, что российские силы заняли укрепрайоны возле города и провели некоторое количество наступательных действий. После этого соперник занял огневые позиции в жилых районах в попытке отбить наступление.

— Данное «стратегическое» решение также не возымело должного эффекта. Под натиском наших ребят существенная часть живой силы противника была отправлена в мир иной, оставшиеся обращены в бегство, — резюмировал Кадыров.

Накануне глава Чечни уже рассказывал о ходе боев в Попасной.

Рамзан Кадыров ЛНР Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте