Кадыров: Большая часть Попасной в ЛНР перешла под контроль российских сил

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что большая часть населенного пункта Попасная в Луганской народной республике (ЛНР) перешла под контроль Вооруженных сил РФ, а главные улицы и центральные районы «зачищены».

— Остатки националистов в своих норах бьются в тщетных попытках избежать неминуемого наказания, — написал российский политик в своем Telegram-канале.

Кадыров добавил, что подобного исхода украинской армии было не избежать, он был лишь вопросом времени. Глава Чечни также выразил уверенность, что все поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи будут выполнены, а цели — достигнуты.

Чеченский лидер также заявил, что российские силы заняли укрепрайоны возле города и провели некоторое количество наступательных действий. После этого соперник занял огневые позиции в жилых районах в попытке отбить наступление.

— Данное «стратегическое» решение также не возымело должного эффекта. Под натиском наших ребят существенная часть живой силы противника была отправлена в мир иной, оставшиеся обращены в бегство, — резюмировал Кадыров.

Накануне глава Чечни уже рассказывал о ходе боев в Попасной.