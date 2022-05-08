Эмбер Херд заподозрили в том, что она общается цитатами из фильмов на суде

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Поклонники голливудского актера Джонни Деппа в субботу, 7 мая, обратили внимание на речь его экс-супруги Эмбер Херд во время судебных заседаний по делу о разделе имущества с артистом.

Некоторые фанаты звезды фильма «Шоколад» убеждены, что актриса общается цитатами из знаменитых голливудских картин в зале суда. К примеру, следящие за процессом люди сравнили фразу актрисы с репликой Гвинет Пэлтроу из фильма «Талантливый мистер Рипли».

— Когда я была рядом с Джонни, я чувствовала себя самой красивой женщиной в мире. Но потом он исчезал — и это чувство тоже пропадало, — заявила Эмбер Херд в ходе одного из последних судебных заседаний.

При этом «в оригинале» фраза Пэлтроу звучит следующим образом:

— С Дики вот какое дело… когда он рядом кажется, что солнце светит прямо на тебя, и это великолепно. Но потом он покидает тебя и становится очень холодно.

Сравнивая эти цитаты, фанаты Деппа в очередной раз засомневались в искренности голливудской актрисы. Они предположили, что Херд создает наигранный образ и применяет актерский талант в суде, пишет Газета.ру.

В конце апреля клинический и судебный психолог Шеннон Карри диагностировала у Эмбер Херд пограничное и истерическое расстройства личности.