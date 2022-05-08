Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эмбер Херд заподозрили в том, что она общается цитатами из фильмов на суде

Егор Провоторов
Общество
Эмбер Херд заподозрили в том, что она общается цитатами из фильмов на суде
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Поклонники голливудского актера Джонни Деппа в субботу, 7 мая, обратили внимание на речь его экс-супруги Эмбер Херд во время судебных заседаний по делу о разделе имущества с артистом.

Некоторые фанаты звезды фильма «Шоколад» убеждены, что актриса общается цитатами из знаменитых голливудских картин в зале суда. К примеру, следящие за процессом люди сравнили фразу актрисы с репликой Гвинет Пэлтроу из фильма «Талантливый мистер Рипли».

— Когда я была рядом с Джонни, я чувствовала себя самой красивой женщиной в мире. Но потом он исчезал — и это чувство тоже пропадало, — заявила Эмбер Херд в ходе одного из последних судебных заседаний.

При этом «в оригинале» фраза Пэлтроу звучит следующим образом:

— С Дики вот какое дело… когда он рядом кажется, что солнце светит прямо на тебя, и это великолепно. Но потом он покидает тебя и становится очень холодно.

Сравнивая эти цитаты, фанаты Деппа в очередной раз засомневались в искренности голливудской актрисы. Они предположили, что Херд создает наигранный образ и применяет актерский талант в суде, пишет Газета.ру.

В конце апреля клинический и судебный психолог Шеннон Карри диагностировала у Эмбер Херд пограничное и истерическое расстройства личности.

Джонни Депп Эмбер Херд Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте