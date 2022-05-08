Врач объяснил, как снять перенапряжение после дачных работ

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Перенапряжение после огородных работ на даче помогут снять баня, массаж и холодные компрессы. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Он пояснил, что боль в мышцах при физических нагрузках на даче появляется из-за выработки молочной кислоты после физиологических процессов, происходящих в том случае, если мышцы не тренированные. В связи с этим правильным будет увеличивать нагрузку постепенно. Кроме того, у дачников могут случиться микротравмы и растяжения.

— Если боль умеренная и вы действительно ощущаете ее как перенапряжение, то необходимо снизить нагрузку, поможет массаж, холодные компрессы. Если есть баня, то процедура тоже поможет расслабить натруженные мышцы, — приводит слова врача РИА Новости.

Он добавил, что боль должна постепенно стихнуть через сутки – трое. Если же неприятные симптомы продолжаются дольше этого времени, лучше проконсультироваться со специалистом, особенно если на теле есть покраснения, отеки или затруднения при ходьбе, заключил Тяжельников.

Врач также рассказал, что физические нагрузки при дачных работах необходимо увеличивать постепенно, при этом особенную опасность представляет долгое нахождение в позе головой вниз, так как это может спровоцировать повышение давления.