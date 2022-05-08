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Москвичам рассказали, как изменится схема движения в столице 9 мая

Георгий Соланович
Город
Какие улицы перекроют в Москве 9 мая из-за парада Победы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В связи с проведением парада Победы в Москве перекроют движение транспорта на десятках улиц и набережных. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, с 05:00 до 08:00 перекроют участки Новинского бульвара, Таганской площади, Проектируемого проезда № 3502, Маяковского тоннеля, Оружейного переулка, Самотечной эстакады и Садового кольца. Кроме того, движение будет ограничено на участках улиц Садовой-Кудринской, Садовой-Спасской, Садовой-Черногрязской, Марксистской, Земляной Вал, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, Садовой-Каретной, а также Волгоградского проспекта.

С 05:30 до окончания парада будут закрыты Солянка, Моховая, Петровка и Тверская улицы и Кремлевская, Кадышевская и Устьинская набережные. С 10:00 до окончания мероприятия перекроют участок Большой Якиманки, Нового Арбата и Звенигородского шоссе.

Помимо этого, движение транспорта будет ограничено на улицах Таганской, Александра Солженицына и в переулках Маяковского и Марксистском.

В Дептрансе добавили, что во время проведения парада Победы изменится и работа общественного транспорта. Так, 9 мая с открытия метро и до окончания мероприятия станции «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Александровский сад», «Библиотека имени Ленина», «Боровицкая» будут работать только на вход и пересадку. Другие допограничения ожидаются на станциях «Маяковская», «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Лубянка» и «Китай-город».

Около 11 тысяч человек, 131 образец техники и 77 летательных аппаратов будут принимать участие в военном параде на Красной площади 9 мая. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, впервые в пешем строю можно будет наблюдать парадные расчеты мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища. Кроме того, по главной площади Москвы также проедут 122-миллиметровые РСЗО с системой управления наведением и огнем.

Транспорт Москва Парад Победы
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