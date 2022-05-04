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Шойгу: В параде на Красной площади 9 мая примут участие 11 тысяч человек

Полина Долганова
Общество
Шойгу: В параде на Красной площади 9 мая примут участие 11 тысяч человек
Фото: Минобороны РФ

Около 11 тысяч человек, 131 образец техники и 77 летательных аппаратов будут принимать участие в военном параде на Красной площади 9 мая. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, впервые в пешем строю можно будет наблюдать парадные расчеты мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища.

Кроме того, по главной площади Москвы также проедут 122-миллиметровые РСЗО с системой управления наведением и огнем, передает РИА Новости.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что празднование 9 Мая в России пройдет в обычном режиме. Он добавил, что информации о составе участников парада нет, его определением займется Минобороны России. Официальный представитель Кремля заключил, что также не знает, будут ли участвовать в празднике военные из ЛДНР.

14 апреля стало известно, что акция «Бессмертный полк» в этом году состоится в традиционном формате. В предыдущие два года шествие заменяли онлайн-акцией из-за ситуации с пандемией коронавируса.

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