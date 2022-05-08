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Участникам акции «Бессмертный полк» раздадут праздничную атрибутику

Анастасия Колоскова
Город
Участникам акции «Бессмертный полк» раздадут праздничную атрибутику
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Москвичи, которые 9 мая захотят принять участие в акции «Бессмертный полк», смогут получить праздничную атрибутику. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Уточняется, что для этой цели организаторы подготовили более 1,3 миллиона флажков, георгиевских лент, лент с российским триколором и пилоток, а также 10 тысяч значков в виде пятиконечной звезды с изображением Георгия Победоносца и надписью «Бессмертный полк России».

Кроме того, участники акции могут получить от волонтеров воду и сухие пайки. Колонна участников пронесет две растяжки с надписью «Бессмертный полк». При ухудшении погоды волонтеры будут раздавать желающим прозрачные дождевики и пледы, говорится в сообщении.

Накануне москвичам рассказали, как в столице пройдет акция «Бессмертный полк». Участники шествия пройдут в столице по Ленинградскому проспекту, улице Тверской, 1-й Тверской-Ямской, Охотному Ряду, Манежной и Красной площади. Протяженность маршрута составит семь километров. Мероприятие стартует в 15:00. Сбор участников начнется в 12:00. Присоединиться к колонне можно будет на выходе из станций метро «Белорусская», «Динамо» и «Маяковская».

Участникам шествия необходимо вовремя прибыть на место сбора, взяв с собой штендер с фотографией участника Великой Отечественной войны. Организаторы рекомендуют москвичам надеть удобную обувь и головной убор, а также иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

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