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Путин поздравил с Днем Победы лидеров и граждан иностранных государств

Анастасия Колоскова
Общество
Путин поздравил с Днем Победы лидеров и граждан иностранных государств
Фото: Пресс-служба Совфеда

Президент РФ Владимир Путин поздравил с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне глав ДНР, ЛНР, постсоветских стран и государств Средней Азии. Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер адресовал поздравительные послания лидерам и гражданам Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Армении, Киргизии, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, Абхазии, Южной Осетии, Луганской народной республики, Донецкой народной республики, а также народам Грузии и Украины.

Путин отметил, что в этот день выражают признательность воинам и труженикам тыла, которые сокрушили нацизм ценой неисчислимых жертв и лишений.

— Сегодня общий долг — не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран. Необходимо сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, общие духовные ценности и традиции братской дружбы, — говорится в посланиях.

В обращении к лидерам ЛНР и ДНР, президент упомянул, что военнослужащие сегодня так же, как и их предки, «сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны».

Путин выразил уверенность в том, что «победа будет за нами», как и в 1945 году.

В своем обращении к ветеранам ВОВ и гражданам Украины глава государства заявил о недопустимости реванша идейных наследников, побежденных в этой войне.

Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что празднование 9 Мая в России пройдет в обычном режиме. Он добавил, что информации о составе участников парада нет, его определением займется Минобороны России. Официальный представитель Кремля заключил, что также не знает, будут ли участвовать в празднике военные из ЛДНР.

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