Новая платформа заработает на станции Крюково в Зеленограде

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Ленинградское направление, станция Крюково Карта всех событий

На станции Крюково в Зеленограде в воскресенье, 8 мая, откроется новая платформа. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Сегодня, 8 мая, на станции Зеленоград (Крюково) в 15:00 будет открыта новая платформа № 4. Сюда будут приходить некоторые поезда Москва — Крюково и проходящие поезда в сторону Твери, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что пассажиры смогут попасть на новую платформу и выйти с нее в обе части Зеленограда только через временный мост для пешеходов. Помогать преодолеть его горожанам будут сотрудники Центра содействия мобильности.

В этот же день на стороне «старого» города, на Крюковской площади, начнут работу 4 новые кассы и 10 билетных автоматов. Работы по реконструкции станции проводятся в рамках подготовки запуска D3. По итогу здесь будут оборудованы современный конкорс с эскалаторами и лифтами, а также три новые платформы с защитными навесами.

7 мая после реконструкции открыли станцию «Рижская» Калужско-Рижской линии метро. Теперь на ней работают четыре эскалатора вместо прежних трех. Вместимость эскалаторных лент выросла на 30 процентов, благодаря чему пассажиры смогут быстрее спуститься к поездам или выйти в город.