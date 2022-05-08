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Сергей Собянин рассказал историю Вечного огня в Александровском саду

Анастасия Колоскова
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Сергей Собянин рассказал историю Вечного огня в Александровском саду
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Александровский сад Карта всех событий

Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду является главным символом памяти о павших в Великую Отечественную войну героях. Об истории мемориала напомнил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 8 мая.

— Его зажгли ровно 55 лет назад. Огонь доставили в Москву с помощью специального факела с Марсового поля Ленинграда. Эту честь предоставили бойцам Таманской дивизии, на Манежной площади столицы его принял Герой Советского Союза Алексей Маресьев, — написал глава города в своем Telegram-канале.

Он отметил, что каждый год накануне Дня Победы проходит торжественная церемония профилактики Вечного огня, которую проводят лучшие специалисты Мосгаза. Мэр подчеркнул, что сотрудники относятся к этой работе как к особой чести. Он уточнил, что до 2017 года в этой церемонии использовался тот самый исторический факел. Затем была выполнена его точная копия, а раритет передали музею Мосгаза, заключил Собянин.

Как проходит предпраздничная профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, подробно рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Вечный огонь Сергей Собянин Александровский сад
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