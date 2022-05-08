Pais: ЕС потребует от своих членов делиться газом, если РФ прекратит поставки

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Европейская комиссия (ЕК) намерена 18 мая одобрить план на случай вероятного резкого прекращения поставок газа из России. Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщила испанская газета El Pais.

По данным издания, Брюссель предупредил, что при возникновении чрезвычайной ситуации меры коснутся практически всех партнеров по ЕС, так как страны, имеющие альтернативные источники поставок, такие как Испания, должны будут делиться газом с государствами, пострадавшими от прекращения российских поставок.

Власти ЕС также потребуют ввести нормирование энергии, которое, в первую очередь распространится на промышленный сектор, чтобы исключить конкурентное преимущество предприятий в менее пострадавших странах перед компаниями в более затронутых государствах.

ЕК планирует использовать регламент о безопасности поставок, введенный в 2017 году, чтобы гарантировать достаточное поступление газа отдельным клиентам — домохозяйствам и важным социальным службам — всех членов сообщества. Государства, которые будут испытывать проблемы с газом, смогут обратиться к пункту о солидарности, что вынудит соседние страны поддержать их.

Издание отмечает, что Евросоюз приступил к поиску альтернативных поставок энергоносителей. Тем не менее Брюссель констатирует, что заменить российское предложение в 2022 году в ближайшее время почти невозможно, особенно в отношении газа. ЕК считает, что из 155 миллиардов кубометров газа, ежегодно поступающих из России, заменены могут быть две трети, пишет ТАСС.

Консультант Vygon Consulting Иван Тимонин рассказал, что газ, поступающий из России в Европу, могут перенаправить в Азиатско-Тихоокеанский регион, но для этого требуется развитие экспортной инфраструктуры.