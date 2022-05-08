Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ДТП с участием двух машин произошло на внешней стороне 35-го км МКАД

Араз Салехов
Происшествия
ДТП с участием двух машин произошло на внешней стороне 35-го км МКАД
Фото: Depositphotos

ДТП с участием двух автомобилей произошло на внешней стороне 35-го км МКАД, перед развязкой с улицей Поляны. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 8 мая.

— На внешней стороне 35-го км МКАД (перед развязкой с улицей Поляны) водитель грузового автомобиля не справился с управлением, наехал на разделительное ограждение и опрокинулся на другой автомобиль. На месте работают оперативные службы, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Дептранс.Оперативно

В Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» отметили, что движение в сторону развязки с Варшавским шоссе осуществляется по одной полосе из шести.

Также стало известно, что со вторника, 10 мая, в Северо-Восточном административном округе Москвы, в районе 3-й Мытищинской улицы из-за проведения работ по реконструкции инженерных сетей будет ограничено движение транспорта.

Уточняется, что на пересечении Кулакова и Графского переулков с 10 мая по 15 июня включительно будет частично занята одна полоса и парковочные места для проведения работ. С 12 сентября по 25 октября в этом месте будет восстанавливаться благоустройство, нарушенное инженерными работами.

Помимо этого, в Северо-Восточном административном округе Москвы подросток попал под колеса автомобиля.

На проспекте Мира в районе дома 69, строения 1, произошло ДТП, в котором пострадал 12-летний подросток. Согласно данным, он перебегал оживленную магистраль в неположенном месте.

МКАД Москва ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте