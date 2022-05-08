ДТП с участием двух машин произошло на внешней стороне 35-го км МКАД

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ДТП с участием двух автомобилей произошло на внешней стороне 35-го км МКАД, перед развязкой с улицей Поляны. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 8 мая.

— На внешней стороне 35-го км МКАД (перед развязкой с улицей Поляны) водитель грузового автомобиля не справился с управлением, наехал на разделительное ограждение и опрокинулся на другой автомобиль. На месте работают оперативные службы, — говорится в сообщении.

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В Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» отметили, что движение в сторону развязки с Варшавским шоссе осуществляется по одной полосе из шести.

Также стало известно, что со вторника, 10 мая, в Северо-Восточном административном округе Москвы, в районе 3-й Мытищинской улицы из-за проведения работ по реконструкции инженерных сетей будет ограничено движение транспорта.

Уточняется, что на пересечении Кулакова и Графского переулков с 10 мая по 15 июня включительно будет частично занята одна полоса и парковочные места для проведения работ. С 12 сентября по 25 октября в этом месте будет восстанавливаться благоустройство, нарушенное инженерными работами.

Помимо этого, в Северо-Восточном административном округе Москвы подросток попал под колеса автомобиля.

На проспекте Мира в районе дома 69, строения 1, произошло ДТП, в котором пострадал 12-летний подросток. Согласно данным, он перебегал оживленную магистраль в неположенном месте.