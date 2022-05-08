Рогозин обозначил время, за которое Россия может уничтожить страны НАТО

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Страны Североатлантического альянса будут уничтожены Россией за 30 минут в случае ядерной войны. Об этом в воскресенье, 8 мая, написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

— В ядерной войне страны НАТО будут нами уничтожены за полчаса. Но мы не должны этого допустить, поскольку последствия обмена ядерными ударами скажутся на состоянии нашей земли, — сказал он.

Победа над более мощным в экономическом и военном отношении врагом обычными вооруженными средствами возможна лишь при полной солидарности всей страны с армией, добавил глава Роскосмоса.

При этом Рогозин отметил в своем Telegram-канале, что в РФ необходимо мобилизировать экономику государства и перевести оборонно-промышленный комплекс и связанные с ним индустриальные отрасли России на военные рельсы.

Помимо этого, глава госкорпорации предупредил основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска о последствиях за сотрудничество с украинской армией. По его словам, в России знают, что американский бизнесмен причастен к снабжению украинской армии средствами военной связи.

В пятницу, 6 мая, замдиректора департамента информации и печати Министерства иностранных дел (МИД) РФ Алексей Зайцев рассказал, что в планы Москвы не входит применение ядерной бомбы на территории Украины, поскольку подобное навредит всему миру.