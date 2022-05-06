МИД: Россия не намерена применять ядерное оружие на Украине

Фото: МИД РФ

Россия не планирует применять ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщил замдиректора департамента информации и печати Министерства иностранных дел (МИД) РФ Алексей Зайцев.

— Нам неоднократно приходилось опровергать инсинуации о возможном применении со стороны России в специальной военной операции ядерного оружия. Это намеренная ложь, — заявил представитель ведомства.

Он уточнил, что Москва придерживается принципов, согласно которым из ядерной войны никто не может выйти победителем, передает РИА Новости.

29 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никому не угрожает ядерной войной, несмотря на то что утверждают страны Запада. По словам Лаврова, Москва уже много раз инициировала принятие заявлений от имени всех ядерных стран с подтверждением обязательств, связанных с ядерным оружием. Более того, заявление даже было принято по итогам первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.