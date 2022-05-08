Рогозин предупредил Маска о последствиях за снабжение украинских военных связью

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в России знают о сотрудничестве основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска с армией Украины. Об этом в воскресенье, 8 мая, он написал в своём Telegram-канале.

— По нашей информации, доставка и передача Вооруженным силам Украины абонентских ящиков приёма-передачи интернета от Starlink осуществлялись Пентагоном. Илон Маск, таким образом, причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи. А за это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал, — заявил Рогозин.

Данные сведения были получены из уст пленного начальника штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковника Дмитрия Кормянкова, написал глава ведомства в своем Telegram-канале.

При этом Рогозин также отметил, что «замазать прямое участие США в убийстве российских военнослужащих» и факт передачи Киеву разведданных американцам вряд ли удастся.

По его словам, Вашингтон передавал Киеву данные, полученные с космических сервисов связи и наблюдения.

Помимо этого, российский чиновник считает, что реальной целью американского бизнесмена Илона Маска является овладение «думами» людей на Западе и получение власти над ними.