Ряд столичных автобусов поменяют маршруты в День Победы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В День Победы, 9 мая, будут изменены маршруты автобусов в Новой Москве. Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

— 9 мая в связи с праздничными мероприятиями меняются маршруты автобусов в Новой Москве, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Так, автобусы № 303, 874, 1004 не заезжают в поселок ЛМС с 10:00 до 12:30. Маршруты № 303, 874 идут через Косовку и Львово, а маршрут № 1004 следует прямо по Варшавскому шоссе. При этом в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» отметили, что остановка «Дом отдыха «Солнечный» не будет работать в этот день. Более подробную информацию можно узнать на предоставленной инфографике.

Также стало известно, что с 8 мая в столице начнут курсировать два трамвая, украшенных к 77-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Тематические трамваи будут ездить по маршруту № 3.

Помимо этого, в центре и на северо-западе Москвы изменят маршруты автобусов и электробусов в День Победы.