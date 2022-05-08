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Диетолог Соломатина перечислила овощи, которые опасны для женского здоровья

Рафаэль Залян

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Общество
Какие овощи опасны для женского здоровья
Фото: pixabay.com

Употребление овощей из семейства крестоцветных в неограниченном количестве для женского организма может обернуться обострением некоторых хронических заболеваний, связанных с деятельностью щитовидной железы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам эксперта, именно овощи, принадлежащие к семейству крестоцветных, отрицательно влияют на работу щитовидки:

— В этот список входит достаточное количество овощей. Это брокколи, кочанная капуста, репа, редька, хрен, листовая горчица, редис, кресс-салат. Полный список можно найти в интернете. Дело в том, что эти продукты содержат изотиоцианаты, которые подавляют выработку гормонов и обостряют гипотиреоз — заболевание эндокринной системы, характеризующееся недостатком гормонов щитовидной железы.

В список нежелательных для женского организма продуктов Соломатина также включила сою. По ее словам, несмотря на способность продукта стимулировать выработку эстрогена (женского полового гормона), она в то же время замедляет синтез гормонов щитовидной железы.

Основная рекомендация врача для прекрасной половины человечества заключается в сокращении продуктов, которые могут нести потенциальную опасность.

В то же время диетолог подчеркнула, что для возникновения проблемы нужно употреблять перечисленные продукты на регулярной основе и в большом количестве. При размеренном рационе такая ситуация вряд ли возможна, заключила Соломатина.

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