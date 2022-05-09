Бибилов признал поражение на президентских выборах в Южной Осетии

Фото: Администрация президента РФ

Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов признал поражение на выборах. Он шел на второй срок и пожелал успешной работы опередившему его лидеру партии «Ныхас» Алану Гаглоеву. Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщило местное агентство «Рес».

— Для меня выбор народа не подлежит сомнению, я свое слово сдерживаю, как сдерживал всегда, — цитирует политика агентство.

Бибилов поблагодарил граждан республики и выразил надежду, что у Гаглоева сложится успешная карьера на новом посту.

Первый тур президентских выборов в Южной Осетии состоялся 10 апреля. По его итогам, Гаглоев набрал около 37 процентов голосов, а Бибилов — 34 процента.

Второй тур прошел 8 мая. По данным обработанных 18 процентов бюллетеней, Гаглоев набрал 59,2 процента голосов. За Библиева проголосовало всего 37 процентов граждан.

Изначально финальный тур выборов должен был состояться 28 апреля. Однако Верховный суд Южной Осетии отменил дату второго тура президентских выборов. Это связано с поступившими жалобами избирателей, которые заявляли, что дата противоречит закону, так как нарушает права граждан, проживающих за пределами Южной Осетии.