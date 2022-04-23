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Верховный суд Южной Осетии отменил дату президентских выборов

Полина Долганова

В мире
Верховный суд Южной Осетии отменил дату президентских выборов
Фото: shutterstock

Верховный суд Южной Осетии отменил дату второго тура президентских выборов, который должен был состояться 28 апреля. Об этом в субботу, 23 апреля, сообщила секретарь ЦИК Кристина Авлохова.

По ее словам, новую дату назначат в ближайшее время.

Таким образом суд удовлетворил требование избирателей перенести дату голосования. Изначально в жалобе говорилось, что 28 апреля противоречит закону, так как нарушает права избирателей, проживающих за пределами Южной Осетии.

Президентские выборы в республике прошли 10 апреля. Согласно законодательству, второй тур должен был пройти через 15 дней, однако из-за Пасхи и праздника 1 Мая решением ЦИК дата второго тура была перенесена на 28 апреля.

По мнению избирателей, в этот день граждане Южной Осетии, которые живут в России и Абхазии, будут вынуждены выйти на работу, а значит также не смогут проголосовать, передает РИА Новости.

Недавно стало известно, что в Южной Осетии может состояться референдум о вхождении республики в состав России. Об этом сообщил президент республики Анатолий Бибилов.

30 марта Бибилов заявил о намерении государства войти в состав РФ. Он назвал объединение с Россией «стратегической целью» и «чаянием» осетинского народа. С целью обсуждения вопроса присоединения Южной Осетии к России необходимо созвать референдум, сообщил Бибилов.

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