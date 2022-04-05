Президент Южной Осетии допустил возможность проведения двух референдумов

Фото: Администрация президента РФ

В Южной Осетии могут состояться два референдума: первый о вхождении в состав России, после которого может пройти референдум о воссоединении с Северной Осетией. Об этом сообщил президент республики Анатолий Бибилов во вторник, 5 апреля.

По его словам, подобные примеры объединения российских регионов уже имеются. Поэтому, когда Южная Осетия окажется в составе России, можно будет говорить уже и об объединении, передает РИА Новости.

— Тогда уже должно быть два референдума в двух субъектах РФ. Это два этапа, можно сказать, развития ситуации, объединение осетин и Осетий, — заявил Бибилов.

30 марта Бибилов заявил о намерении государства войти в состав РФ. Он назвал объединение с Россией «стратегической целью» и «чаянием» осетинского народа. С целью обсуждения вопроса присоединения Южной Осетии к России необходимо созвать референдум, сообщил Бибилов.

Также спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия на фоне происходящих событий решил оценить возможность вхождения в состав России. Он отметил, что Конституция республики не позволяет государству лишиться своей независимости.