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В Абхазии оценили возможность вхождения в состав России

Юлия Курганова

В мире
В Абхазии оценили возможность вхождения в состав России
Фото: Pixabay

Спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия оценил возможность вхождения в состав РФ. Он сказал, что конституция республики не позволяет стране лишиться своей независимости.

— Решение Южной Осетии о возможном проведении референдума по вопросу вхождения страны в состав РФ является их суверенным правом. Речь идет о воссоединении единого осетинского народа, — заявил Кварчия в среду, 30 марта.

Спикер парламента отметил, что РФ является стратегическим партнером Абхазии, родным и близким государством, но у страны нет намерений вхождения в состав России, пишет Интерфакс.

30 марта спикер парламента Республики Южная Осетия сообщил, что референдум о вопросе присоединения страны к России состоится уже в ближайшее время. По его словам, власти Южной Осетии собираются выслушать мнение народа на грядущем референдуме.

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