В Южной Осетии оценили сроки проведения референдума о вхождении в Россию

Фото: Посольство Республики Южная Осетия

Референдум о вопросе присоединения Республики Южная Осетия к России состоится уже в ближайшее время. Об этом сообщил спикер парламента республики Алан Тадтаев в среду, 30 марта.

По его словам, власти Южной Осетии собираются выслушать мнение народа на грядущем референдуме.

— У нас все основания вхождения в состав РФ, никаких правовых препятствий для этого нет. Главное сегодня — провести референдум и войти в состав РФ, — цитирует Тадтаева ТАСС.

До этого президент республики Анатолий Бибилов заявил, что Южная Осетия собирается войти в состав России. По его словам, подобный шаг — не только стратегическая цель Осетии, но и желание всего народа.

Днем ранее, 29 марта, глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что как только территория республики будет полностью освобождена, начнется рассмотрение вопроса о возможном вхождении ее в состав РФ.

Кроме того, глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник также сообщил, что в ближайшее время в ЛНР может пройти референдум о вхождении республики в состав России.