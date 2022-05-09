Канада ввела санкции против 40 российских физических лиц

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Канада вводит санкции в отношении 40 российский физических лиц. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщили в пресс-службе канадского премьер-министра Джастина Трюдо по итогам его встречи в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отмечается, что ограничительные меры коснутся бизнесменов и лиц, связанных с российским оборонным сектором, а также пяти организаций, которые оказывают российским военным поддержку.

В частности, в санкционный список добавлены экс-президент «Лукойла» Вагит Алекперов, замминистра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров, заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец, генерал Шарип Делимханов и депутат Госдумы Адам Делимханов.

Помимо этого, Трюдо сообщил, что Канада предоставит Украине дополнительную помощь в размере 50 миллионов канадских долларов — 38,8 миллиона долларов США, передает ТАСС.

До этого Япония анонсировала дополнительные санкции против России. По словам премьера Фумио Кисиды, новые ограничения состоят из четырех основных направлений: аморозка активов около 140 физических лиц, расширение запрета на поставки различной продукции российским компаниям, расширение списка банков, попавших под рестрикции, а также эмбарго на импорт в Россию новых технологий.