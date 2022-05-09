Глава МИД Италии: Направляемое Киеву оружие нельзя использовать для удара по РФ

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Глава Министерства иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо рассказал о том, что направляемое Киеву оружие нельзя использовать для удара по России. Он сообщил об этом в понедельник, 9 мая, в ходе ток-шоу на канале Rai 1.

— Мы должны оказывать поддержку Украине и ее армии в целях законной самозащиты, но в то же время Италия продолжает работать над достижением мира. Но мы не можем поставлять оружие, чтобы (с его помощью) наносить удары по российской территории, — сказал Ди Майо.

Некоторое время назад экс-премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что не поддерживает направление наступательного оружия Украине. Помимо этого, против снабжения Киева более тяжелым вооружением выступил и лидер партии «Лига», также входящей в правящую коалицию, Маттео Сальвини, также сообщает ТАСС.

Глава комиссии по иностранным делам в верхней палате (Сенате) парламента Вито Петрочелли в опубликованном в газете La Repubblica интервью сказал, что «нужно голосовать против декрета о направлении новых вооружений» и предложил выказать недоверие премьер-министру Марио Драги.

Ранее министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани заявил, что Евросоюз перешел в «экономику войны».