Итальянский министр заявил о переходе Европы в «экономику войны»

Фото: flickr/minoritenplatz8

Евросоюз (ЕС) перешел в «экономику войны». Об этом заявил министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани в понедельник, 9 мая.

— Мы — в экономике войны, и в этой экономике войны некоторые страны пострадают гораздо больше из-за решений других в области энергетики, — сказал он.

Министр добавил, что на данный момент Еврокомиссия обсуждает второй план по восстановлению экономики. За его основу взят опыт пандемии, передает ТАСС.

2 мая Роберто Чинголани заявил, что компаниям следует разрешить платить за поставляемое из России топливо в рублях на временной основе. По его словам, оплату в рублях можно разрешить до тех пор, пока страны Евросоюза разбираются с правовой базой и последствиями.

Экономист Николай Кульбака в беседе с «ВМ» заявил, что санкции против России напрямую вредят другим государствам: в частности, многие компании несут убытки из-за приостановки деятельности в стране. Однако суммарное падение мирового ВВП не должно превысить полпроцента, уточнил он.