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Полевая кухня, фото военных лет и мастер-классы: что посмотреть на «Городской ферме» ВДНХ 9 мая

Игорь Синельников

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Полевая кухня, фото военных лет и мастер-классы: что посмотреть на «Городской ферме» ВДНХ 9 мая
Фото: Игорь Синельников / Вечерняя Москва

С 7 по 10 мая «Городская ферма» на ВДНХ проводит образовательные активности, мастер-классы и другие мероприятия, посвященные Дню Победы. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывал на ферме и выяснил, на что там стоит посмотреть во время майских праздников и после них.

От выставки фотографий до самолетика из сена

«Городская ферма» представляет собой экологичное пространство для отдыха и семейный образовательный центр. Здесь можно не только погладить и покормить различных животных, но и поучаствовать в различных мастер-классах, квестах и экскурсиях.

До 10 мая «Городская ферма» проводит тематические «Дни Победы». В программе праздничных мероприятий как традиционные активности (например, полевая кухня и зал воинской славы, в котором расположена выставка фотографий военных лет), так и оригинальные.

Полевая кухня, фото военных лет и мастер-классы: что посмотреть на «Городской ферме» ВДНХ 9 мая Фото: Игорь Синельников / Вечерняя Москва

В частности, с 11:30 до 17:30 каждый час посетители могут принять участие в экскурсии, во время которой им расскажут о жизни животных во время войны и об их роли в Победе.

С 11:00 до 18:00 в оранжерее каждые полчаса проходит мастер-класс, на котором можно сделать декоративную гвоздику или самолетик из сена. Также дети с родителями могут написать письма благодарности родственникам, участвовавшим в войне. Все эти письма оцифруют и передадут проекту «Свеча памяти».

Полевая кухня в кафе при ферме будет работать только 9 мая. Все желающие смогут попробовать полевую кашу и чай. Для ветеранов Великой Отечественной войны обед будет бесплатным.

Перечисленные активности — не вся программа, которую готова предложить «Городская ферма» в ближайшие дни. Полностью с ней можно ознакомиться на сайте фермы.

Покинуть Москву, не выезжая из нее

Приехать на «Городскую ферму» можно и после майских праздников: она открыта круглый год. Главная достопримечательность — питомник, в котором содержатся альпаки, козы, овцы, еноты, олени, гуси, утки и многие другие животные. Большинство из них можно погладить или покормить. При этом контактным зоопарком ферма не является: все животные могут уйти от посетителей, если им надоест общение. За отдельную плату можно половить рыбу в местном пруду.

Полевая кухня, фото военных лет и мастер-классы: что посмотреть на «Городской ферме» ВДНХ 9 мая Фото: Игорь Синельников / Вечерняя Москва

Животные — не единственная достопримечательность фермы. Здесь есть лофты, которые можно арендовать под свадьбу или корпоратив, а при входе на ферму расположилось кафе с панорамными окнами. Все экскурсии, квесты и мастер-классы включены в стоимость билета.

Проход на ферму стоит 600 рублей в будние дни. В выходные билет для детей до 14 лет будет стоить 700 рублей, для взрослых — 800 рублей. Добраться до фермы проще всего от станции метро или МЦК Ботанический сад, чуть дольше — от главного входа ВДНХ. Можно доехать на машине или такси (адрес фермы ул. Проспект Мира, д. 119/244). При этом стоит учитывать, что въезд на территорию ВДНХ платный.

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