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В ЛНР сбили ракету «Точка-У» на подлете к селу Новая Астрахань

Антон Махов
В мире
В ЛНР сбили ракету «Точка-У» на подлете к селу Новая Астрахань
Фото: glava-lnr.info

В Луганской народной республике (ЛНР) войска противовоздушной обороны сбили ракету «Точка-У» на подлете к селу Новая Астрахань. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщила Народная милиция ЛНР.

— В день празднования Великой Победы укрофашистские националистические формирования с использованием тактического ракетного комплекса 9М79-1 «Точка-У» осуществили обстрел жилого района населенного пункта Новая Астрахань, — цитируют сообщение «Известия».

Также говорят, что жертв в результате атаки нет. Вовремя сработала система экстренного оповещения населения. Народная милиция отметила, что в результате обстрела повреждены здания почты, больницы и близлежащие частные постройки.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы России, воспользовавшись отечественными средствами ПВО, сбили три самолета в Донецкой народной республике (ДНР) и Харьковской области. Об этом в понедельник, 9 мая, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Помимо этого, в районе острова Змеиный национальная армия ликвидировала три украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе два Bayraktar TB2.

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