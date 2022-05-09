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Минобороны: ПВО РФ сбили три самолета в ДНР и Харьковской области

Араз Салехов
В мире
Минобороны: ПВО РФ сбили три самолета в ДНР и Харьковской области
город / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Вооруженные силы России, воспользовавшись отечественными средствами ПВО, сбили три самолета в Донецкой народной Республике (ДНР) и Харьковской области. Об этом в понедельник, 9 мая, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

— В течение ночи российскими средствами противовоздушной обороны сбиты три самолета воздушных сил Украины: два МиГ-29 в районах Иверское и Новодонецкое Донецкой Народной Республики, а также один Су-25 в районе Погоновки Харьковской области, — рассказал он.

Помимо этого, в районе острова Змеиный национальная армия ликвидировала три украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе два Bayraktar TB2, сообщает ТАСС.

Также стало известно об уничтожении военной техники, которую доставили из США и западных стран на украинскую железнодорожную станцию Соль. Кроме того, армия России ликвидировала 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожила переправу армии Украины и шесть складов вооружения.

В воскресенье, 8 мая, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что город Попасная в Луганской народной республике (ЛНР) был полностью освобожден российской армией.

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