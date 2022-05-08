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Минобороны рассказало об уничтожении вооружения из западных стран на ж/д станции Соль

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны рассказало об уничтожении вооружения из западных стран на ж/д станции Соль
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Министерство обороны России сообщило об уничтожении военной техники, которую доставили из США и западных стран на украинскую железнодорожную станцию Соль. Об этом в воскресенье, 8 мая, рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

— Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе населенного пункта Соледар уничтожены доставленные на железнодорожную станцию Соль вооружение и военная техника из США и западных стран, а также личный состав подразделений резерва ВСУ, — отметил он.

При этом армия РФ также ликвидировала 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожила переправу армии Украины и шесть складов вооружения, передает Telegram-канал Минобороны.

Также стало известно, что российская авиация уничтожила до 280 украинских солдат и офицеров за прошедшие сутки. Помимо этого, Вооруженным силам РФ удалось ликвидировать 18 военных объектов.

В субботу, 7 мая, военное ведомство сообщило об уничтожении 26 военных объектов Украины за минувшие сутки. Среди них два пункта управления, 21 район сосредоточения личного состава и военной техники, два склада боеприпасов и артиллерийская батарея на огневых позициях.

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