Минобороны сообщило об уничтожении военной техники из США и ЕС под Харьковом

Фото: Минобороны РФ

Российская авиация уничтожила до 280 националистов и офицеров за прошедшие сутки. Об этом в субботу, 7 мая, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

— В результате ударов уничтожены до 280 националистов, выведены из строя 48 единиц вооружения и военной техники, — сказал генерал.

Помимо этого, российские военнослужащие поразили 18 военных объектов. Среди них — два пункта управления в районе Сковородниково Харьковской области, три склада боеприпасов и горючего в районе населенного пункта Дачная Одесской области, а также пять мест расположения личного состава и техники.

Конашенков добавил, что в районе города Артемовск высокоточными ракетами воздушного базирования поражен склад боеприпасов, передает Telegram-канал Минобороны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставлять вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

Сделать это все еще можно по железной дороге, автомобильным транспортом и военной авиацией. Но в случае если ВСУ получат это оружие, оно все равно подвергнется уничтожению, так как одна из главных целей российской армии — демилитаризация Украины, заключил Литовкин.