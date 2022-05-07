Минобороны сообщило об уничтожении двух самолетов ВСУ около острова Змеиный

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России за прошедшие сутки поразили 26 военных объектов Украины. Об этом в субботу, 7 мая, сообщили в пресс-службе Минобороны.

— Среди них: два пункта управления, 21 район сосредоточения личного состава и военной техники, два склада боеприпасов и артиллерийская батарея на огневых позициях, — говорится в сообщении.

Помимо этого, в районе острова Змеиный были сбиты украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом и два беспилотных летательных аппарата «Байрактар». При этом ракетные войска поразили 31 пункт управления и 245 опорных пунктов.

Таким образом, за время проведения операции на Украине было уничтожено 2728 единиц специальной военной автомобильной техники, 2902 танка, 764 беспилотных летательных аппарата, а также 296 зенитных ракетных комплексов, отметили в Telegram-канале ведомства.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставлять вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

Сделать это все еще можно по железной дороге, автомобильным транспортом и военной авиацией. Но в случае если ВСУ получат это оружие, оно все равно подвергнется уничтожению, так как одна из главных целей российской армии — демилитаризация Украины, заключил Литовкин.