Кадыров рассказал о полном освобождении города Попасная в ЛНР

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Город Попасная в Луганской народной республике (ЛНР) был полностью освобожден российской армией. Об этом в воскресенье, 8 мая, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

— Друзья, только что мой дорогой брат Даниил Мартынов доложил мне оперативную информацию. Делюсь ею с вами: город Попасная в ЛНР полностью освобожден от украинских оккупантов, — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее глава республики заявлял, что большая часть населенного пункта Попасная в ЛНР перешла под контроль Вооруженных сил РФ, а главные улицы и центральные районы «зачищены».

Глава Чечни также выразил уверенность, что все поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи удастся выполнить, равно как и достичь ключевых целей спецоперации.

21 апреля глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении Мариуполя. По его словам, сам город освобожден, однако на заводе «Азовсталь» все еще остаются боевики.