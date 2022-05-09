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Более 500 человек обеспечивают пожарную безопасность на праздничных мероприятиях в Москве

Антон Махов
Город
Более 500 человек обеспечивают пожарную безопасность на праздничных мероприятиях в Москве
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Более 500 человек и около 80 единиц техники пожарно-спасательного гарнизона защищают столицу от пожаров и чрезвычайных происшествий на День Победы. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Москве.

— В целях обеспечения пожарной безопасности гостей и жителей столицы в день 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в специальных нарядах будет задействовано более 500 человек личного состава и порядка 80 единиц пожарно-спасательной техники, в том числе пожарный корабль и четыре единицы спасательных катеров московского пожарно-спасательного гарнизона, — говорится в сообщении.

Помимо этого, по маршруту следования колонны армейской техники были выставлены спецнаряд из 230 сотрудников МЧС и 41 единица техники. Акцию «Бессмертный полк» сопровождали 200 спасателей и около 20 спецмашин. Для обеспечения безопасности при запуске праздничного салюта задействуют 89 человек личного состава МЧС и 19 единиц техники, цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Ранее МЧС напомнило горожанам о том, как обезопасить себя в непогоду.

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