Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

МЧС напомнило москвичам о мерах безопасности во время непогоды

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
МЧС напомнило москвичам о мерах безопасности во время непогоды
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В столице в ближайшее время ожидается дождь с грозой и сильным ветром. Соответствующее экстренное предупреждение распространило в воскресенье, 8 мая, Главное управление МЧС России по Москве.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением холодного атмосферного фронта 8 мая в период с 14:00 до 19:00 в Москве ожидается кратковременный дождь, местами гроза с порывами ветра 14–19 метров в секунду, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В связи с неблагоприятными погодными условиями водителей призвали снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих автомобилей, а также избегать резких маневров. Также в МЧС порекомендовали не парковать машины возле деревьев, а пешеходам — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Аналогичное предупреждение ранее опубликовал Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По данным Росгидромета в Москве за два дня, 8 и 9 мая, может выпасть до 26 миллиметров осадков, что составляет примерно половину от месячной нормы. Осадки вызовет холодный атмосферный фронт, который приблизится к столице в воскресенье с северо-запада. Помимо дождей, он будет сопровождаться усилением ветра, порывы которого могут составить до 18 метров в секунду.

МЧС предупреждение Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте