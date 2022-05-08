МЧС напомнило москвичам о мерах безопасности во время непогоды

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В столице в ближайшее время ожидается дождь с грозой и сильным ветром. Соответствующее экстренное предупреждение распространило в воскресенье, 8 мая, Главное управление МЧС России по Москве.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением холодного атмосферного фронта 8 мая в период с 14:00 до 19:00 в Москве ожидается кратковременный дождь, местами гроза с порывами ветра 14–19 метров в секунду, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В связи с неблагоприятными погодными условиями водителей призвали снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих автомобилей, а также избегать резких маневров. Также в МЧС порекомендовали не парковать машины возле деревьев, а пешеходам — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Аналогичное предупреждение ранее опубликовал Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По данным Росгидромета в Москве за два дня, 8 и 9 мая, может выпасть до 26 миллиметров осадков, что составляет примерно половину от месячной нормы. Осадки вызовет холодный атмосферный фронт, который приблизится к столице в воскресенье с северо-запада. Помимо дождей, он будет сопровождаться усилением ветра, порывы которого могут составить до 18 метров в секунду.