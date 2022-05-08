Столичных водителей предупредили о сильном ветре и грозе днем 8 мая

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Днем в воскресенье, 8 мая, в столице ожидается дождь, гроза и сильный ветер. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Согласно прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия будут наблюдаться в городе с 14:00 до 19:00.

— Просим водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, парковать автомобиль вдали от деревьев, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

По данным Росгидромета в Москве за два дня, 8 и 9 мая, может выпасть до 26 миллиметров осадков, что составляет примерно половину от месячной нормы. Осадки вызовет холодный атмосферный фронт, который приблизится к столице в воскресенье с северо-запада. Помимо дождей, он будет сопровождаться усилением ветра, порывы которого могут составить до 18 метров в секунду.

После снижения температуры воздуха 9–10 мая начнется потепление: до 16 мая дневные показатели установятся на уровне 17–19 градусов тепла. Дожди в этот период возможны, однако ждать серьезных осадков не стоит. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.