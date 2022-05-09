Захарова отреагировала на инцидент с нападением на посла России в Варшаве

Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что нападение на российского посла в Варшаве отражает курс Запада на реинкарнацию фашизма. Такое мнение она высказала в понедельник, 9 мая, в своем Telegram-канале.

— Снос памятников героям Второй мировой, осквернение могил, а теперь и срыв церемонии возложения цветов в святой для каждого порядочного человека день доказывают и без того очевидное: на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма, — написала Захарова.

Также она подчеркнула, что поклонники неонацизма «в очередной раз обнажили свое лицо, и оно — кровавое».

Ранее в понедельник стало известно о нападении на российского посла в Варшаве Сергея Андреева. Толпа скандировала «Фашисты!» и не позволила послу возложить цветы на мемориальном кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве. Сотрудники полиции прибыли через несколько минут, окружили дипломатов и помогли им дойти до машины.