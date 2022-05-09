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На посла РФ в Польше напали во время попытки возложить цветы на кладбище советских солдат

Антон Махов
Происшествия
На посла РФ в Польше напали во время попытки возложить цветы на кладбище советских солдат
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

На посла России в Польше Сергея Андреева напали во время попытки возложить цветы на кладбище советских солдат и облили его красной краской. Об этом стало известно в понедельник, 9 мая.

Толпа не позволила послу РФ возложить цветы на мемориальном кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве, он покинул место происшествия в сопровождении полиции.

Инцидент не получил эскалации, сотрудники полиции прибыли через несколько минут, окружили дипломатов и помогли им дойти до машины, сообщает ТАСС.

Ранее сотрудники посольства России в Японии возложили венок к могиле легендарного советского разведчика Рихарда Зорге в честь 77-й годовщины Великой Победы. Участниками мероприятия также стали послы Белоруссии, Узбекистана, Киргизии, Азербайджана, Таджикистана и Туркменистана.

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