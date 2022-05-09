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Один человек стал жертвой ДТП в Новой Москве

Антон Махов
Происшествия
Один человек стал жертвой ДТП в Новой Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В автомобильной аварии возле деревни Кузнецово в Новой Москве погиб человек, еще один пострадал. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщил источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах.

По его словам, два автомобиля столкнулись в районе водозаборного тупика на проселочной дороге между деревнями Кузнецово и Белоусово. Одна из машин оказалась в кювете. Один из пострадавших был обнаружен без движения в салоне автомобиля, второй человек лежал в кювете на земле.

В данный момент дорога полностью перекрыта, на месте работают спасатели и полиция.

Ранее столичная прокуратура сообщила о пострадавших в ДТП на внешней стороне 35-го километра МКАД. По их данным, водитель грузовика, перевозившего щебень, не справился с управлением, в связи с чем машина опрокинулась на соседний автомобиль марки Kia. В результате аварии пострадали ребенок и его мать, их госпитализировали. При этом отец ребенка, находившийся в машине, серьезных травм не получил.

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