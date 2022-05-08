Мать и ребенок пострадали в ДТП на внешней стороне 35-го километра МКАД
Столичная прокуратура сообщила о пострадавших в ДТП на внешней стороне 35-го километра МКАД.
По данным ведомства, водитель грузовика, перевозившего щебень, не справился с управлением, в связи с чем машина опрокинулась на соседний автомобиль марки Kia.
В результате происшествия пострадали ребенок и его мать. Их госпитализировали. При этом отец ребенка, находившийся в машине, серьезных травм не получил.
Прокуратура Москвы взяла под контроль проверку обстоятельств ДТП, сообщили в пресс-службе ведомства.
ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля произошло на внешней стороне 35-го километра МКАД, перед развязкой с улицей Поляны. Движение в сторону развязки с Варшавским шоссе осуществлялось по одной полосе из шести.
Помимо этого, в Северо-Восточном административном округе Москвы подросток попал под колеса автомобиля.