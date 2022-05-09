Макрон: Вступление Украины в Евросоюз может занять десятилетия

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вступление Украины в Евросоюз может занять годы и даже десятилетия. Об этом он рассказал в понедельник, 9 мая, в ходе выступления в Европарламенте.

— Мы все прекрасно знаем, что процесс, позволяющий вступление (Украины — прим. «ВМ») в ЕС, займет несколько лет, а даже, по правде говоря, десятилетий. Если только мы не решим снизить стандарты для вступления в Европейский союз. Будем честны, Евросоюз не может быть в краткосрочной перспективе единственным средством структурирования европейского континента, — цитирует французского президента ТАСС.

Недавно в немецком издании Deutsche Wirtschafts Nachrichten писали, что на фоне кризиса на Украине экономика Евросоюза может столкнуться с рецессией и сильнейшей инфляцией.

Недавно Эммануэль Макрон призвал российского президента Владимира Путина позволить провести дальнейшую эвакуацию с завода «Азовсталь» в Мариуполе.