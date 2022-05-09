Путин утвердил рабочую группу для создания новых механизмов международных расчетов
Президент РФ Владимир Путин образовал межведомственную рабочую группу по выработке новых механизмов в сфере валютного регулирования и международных расчетов. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Утвержденный состав рабочей группы возглавит помощник президента РФ Максим Орешкин.
Структура станет координационным органом и обеспечит эффективное взаимодействие федеральных, региональных и иных органов власти и организаций при реализации государственной политики по вопросам валютного регулирования и международных расчетов.
Основная задача — разработка плана формирования инфраструктуры расчетов РФ с партнерами из дружественных стран, отмечается в документе.
Кроме того, Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению финансовой стабильности в сфере валютного регулирования. Документ, как уточняется, дополняет ранее введенные меры в связи с недружественными действиями Запада. Помимо этого, лидер ввел временный запрет на проведение некоторых операций без разрешения ЦБ.