Путин утвердил рабочую группу для создания новых механизмов международных расчетов

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Президент РФ Владимир Путин образовал межведомственную рабочую группу по выработке новых механизмов в сфере валютного регулирования и международных расчетов. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Утвержденный состав рабочей группы возглавит помощник президента РФ Максим Орешкин.

Структура станет координационным органом и обеспечит эффективное взаимодействие федеральных, региональных и иных органов власти и организаций при реализации государственной политики по вопросам валютного регулирования и международных расчетов.

Основная задача — разработка плана формирования инфраструктуры расчетов РФ с партнерами из дружественных стран, отмечается в документе.

Кроме того, Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению финансовой стабильности в сфере валютного регулирования. Документ, как уточняется, дополняет ранее введенные меры в связи с недружественными действиями Запада. Помимо этого, лидер ввел временный запрет на проведение некоторых операций без разрешения ЦБ.