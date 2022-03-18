Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин ввел новые меры по стабильности в сфере валютного регулирования

Иван Юминов

Экономика
Путин ввел новые меры по стабильности в сфере валютного регулирования
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению финансовой стабильности в сфере валютного регулирования. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в пятницу, 18 марта.

Документ, как уточняется, дополняет ранее введенные меры в связи с недружественными действиями Запада. Помимо этого, лидер ввел временный запрет на проведение некоторых операций без разрешения ЦБ.

Так, до 31 декабря без одобрения регулятора нельзя будет осуществлять операции по оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе юридического лица — нерезидента. Аналогичный запрет введен для операций по взносу резидентом нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений, отмечается на сайте Кремля.

9 марта «ВМ» поговорила с экспертами и попыталась понять, действительно ли страна находится на грани дефолта. Аналитики Fitch полагают, что дефолт по долларовым обязательствам России неизбежен.

Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин рассказал, что текущая конъюнктура не указывает на дефолтное состояние экономики России. Пересмотр рейтинга эксперт прежде всего связывает с заморозкой части резервов ЦБ.

При этом кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев назвал происходящее «периодом переосмысления», после которого все стабилизируется. Понижение рейтинга он связывает с методологией подсчета, которую используют рейтинговые агентства.

Читайте также:
ЦБ РФ Владимир Путин Финансы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кому нужна долгая молитва перед причастием?

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Выставка открыла новую страницу истории

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Антоновка вкуснее апельсинов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Вне времени и пространства

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Вместо доллара пора покупать юань

Все мнения
О проекте