Путин ввел новые меры по стабильности в сфере валютного регулирования

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению финансовой стабильности в сфере валютного регулирования. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в пятницу, 18 марта.

Документ, как уточняется, дополняет ранее введенные меры в связи с недружественными действиями Запада. Помимо этого, лидер ввел временный запрет на проведение некоторых операций без разрешения ЦБ.

Так, до 31 декабря без одобрения регулятора нельзя будет осуществлять операции по оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе юридического лица — нерезидента. Аналогичный запрет введен для операций по взносу резидентом нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений, отмечается на сайте Кремля.

9 марта «ВМ» поговорила с экспертами и попыталась понять, действительно ли страна находится на грани дефолта. Аналитики Fitch полагают, что дефолт по долларовым обязательствам России неизбежен.

Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин рассказал, что текущая конъюнктура не указывает на дефолтное состояние экономики России. Пересмотр рейтинга эксперт прежде всего связывает с заморозкой части резервов ЦБ.

При этом кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев назвал происходящее «периодом переосмысления», после которого все стабилизируется. Понижение рейтинга он связывает с методологией подсчета, которую используют рейтинговые агентства.