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Самую большую георгиевскую ленту в России развернули на ВДНХ

Лейла Алиева
Общество
Самую большую георгиевскую ленту в России развернули на ВДНХ
Фото: Пресс-служба ВДНХ
Россия, Москва, метро ВДНХ Карта всех событий

В рамках акции «Самая большая лента памяти» на ВДНХ развернули самую большую в России георгиевскую ленту в понедельник, 9 мая.

В День Победы на главной выставке страны был установлен всероссийский рекорд. Длина ленты составила 366 метров, а ширина — 7,7 метра. Общая площадь полотна равнялась 2700 квадратным метрам.

Мероприятие прошло у фонтана «Дружба народов», участники акции несли праздничную ленту до площади Промышленности, где и был зафиксирован рекорд.

Участниками акции «Самая большая лента памяти» стало более 2200 человек, среди которых были суворовцы, волонтеры, а также все желающие — посетители и сотрудники ВДНХ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Московское отделение «Единой России» провело серию мероприятий и акций в преддверии праздника Победы. Одна из них — акция «Георгиевская ленточка». Сотни волонтеров вышли на улицы Москвы, чтобы поздравить жителей с приближающимся 9 Мая и вручить символ Победы.

На юге Москвы акцию «Георгиевская ленточка» запустили депутат Госдумы Евгений Нифантьев и окружное отделение «Единой России».

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