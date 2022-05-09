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«Серебряная ладья»: 89-я эстафета на призы «Вечерней Москвы» прошла в День Победы

Оксана Васильева
Общество
«Серебряная ладья»: 89-я эстафета на призы «Вечерней Москвы» прошла в День Победы
Фото: Алексей Орлов «Вечерняя Москва»

На Гребном канале в Крылатском 9 мая прошла традиционная эстафета по академической гребле на приз газеты «Вечерняя Москва». Победители получили переходящий кубок «Серебряная ладья», учрежденный изданием 89 лет назад.

Торжественное открытие мероприятие началось с парада команд юниоров. Чеканя шаг и неся влаги прошли команды СШОР «Хлебниково», «МССУОР №2» и «СШОР «Юность Москвы». С приветственной речью к участникам соревнований обратились президент Федерации гребного спорта в г. Москве Александр Сазонов, президент РСОО «Федерация гребного спорта «Скиф» в г. Москве Юрий Зеликович, главный судья соревнований, судья всероссийской и международной категории Платов Демин, заместитель директора медиа-центра «Вечерняя Москва» Елена Плешивцева. После красочного прохода юных барабанщиц был дал старт соревнований. По традиции, перед началом эстафеты, на воду был спущен венок в память о героях, отстоявших нашу Родину в Великой Отечественной войне.

Состязания открыли команды любителей в спринте на 500 метров. После них соревновались студенческие команды. В спринте на 500 метров приняли участие учащиеся МАИ и РУДН. Затем в борьбу за медали включились команды юниоров (молодые люди до 19 лет). Несмотря на капризы погоды, лучше всех справились с дистанцией и первыми пришли к победе ребята из команды СШОР «Юность Москвы» по гребным видам спорта. Молодых спортсменов наградили сувенирами «Вечерней Москвы» — медалям с логотипом газеты.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
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Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
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Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
3/15
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
4/15
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
5/15
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
6/15
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
7/15
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
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Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
9/15
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
10/15
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
11/15
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
12/15
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
13/15
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
14/15
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
15/15
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Обладателями спортивной реликвии — настоящей серебряной ладьи, изготовленной к первой эстафете, прошедшей в 1933 году, стала команда «Z Матросы». Спортсмены соревновались в эстафете на 9 этапов по 500 метров, мужчины и женщины. На серебряную ладью ежегодно наносится название команды победителя. Даже в годы Великой Отечественной войны состязания на приз «Вечерки» продолжали проходить в столице. Редакция газеты «Вечерняя Москва» поздравляет всех участников соревнований с прекрасным спортивным праздником!

СПРАВКА

Впервые эстафета для гребцов за кубок газеты «Вечерняя Москва» прошла в 1933 году. Практически все знаменитые и сильнейшие гребцы нашей страны в свое время принимали участие в эстафете — это было одно из самых популярных соревнований гребцов. Оно проходило и в ЦПКиО имени Горького, и на Водном стадионе, а с 1974 года стало проводиться на вновь отстроенном Гребном канале.

Долгие годы эстафета проходила летом, чаще всего — в первое или второе воскресенье июня. Но в 1975 году, когда страна праздновала 30-летие Победы в Великой Отечественной войне, спортсмены впервые собрались 9 мая. Кубок в виде серебряной ладьи, который получает команда-победитель, — историческая реликвия, изготовленная для первого турнира

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