Минобороны: Российские солдаты отбили несколько попыток ВСУ захватить остров Змеиный

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Российские солдаты с 7 мая отбили несколько попыток подразделений ВС Украины захватить остров Змеиный. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, атаки на стратегическую территорию были спланированы украинским Генштабом при участии США и Великобритании по приказу президента республики Владимира Зеленского.

— Противник понес большие потери. За период отражения атак в районе Змеиного были сбиты в воздухе четыре украинских самолета, в том числе три Су-24 и один Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет Ми-24, — заключил генерал-майор.

Кроме того, за два дня ВС России сбили 29 вражеских беспилотников, в том числе восемь турецких «Bayraktar TB2», уничтожили три бронированных украинских штурмовых катера 58181 «Кентавр», а также 50 бойцов ВСУ.

Конашенков назвал отчаянные попытки Украины захватить остров Змеиный бездумной провокацией Зеленского, передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения военной спецоперации на территории ЛДНР. По его словам, данное решение было принято в силу обострившейся ситуации на Украине.

Однако глава государства подчеркнул, что в планы РФ не входит захват территории Украины. По его словам, армия России лишь денацифицирует украинское государство.