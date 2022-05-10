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Посол РФ в Вашингтоне заявил, что США игнорируют требования Москвы по безопасности

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Посол РФ в Вашингтоне заявил, что США игнорируют требования Москвы по безопасности
Фото: vk/rusembusa

Россия неоднократно выступала за создание равной системы безопасности, однако справедливые требования Москвы были проигнорированы Западом. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов во вторник, 10 мая.

— Наша страна всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности. Но справедливые и обоснованные требования Российской Федерации о гарантиях безопасности никто на Западе слышать не захотел. Наоборот, натовские государства последовательно создавали угрозу российской границе, — пояснил дипломат.

Помимо этого, Антонов также высказался по поводу Донбасского вопроса. По его словам, Россия не могла отдать регион под контроль неонацистам. Действия Москвы — необходимая мера, принятая с целью дать упреждающий отпор агрессии, передает ТАСС.

26 апреля президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция на Украине была начата в соответствии с Уставом ООН, а признание ЛНР и ДНР было вынужденной мерой с целью прекращения геноцида.

Глава государства напомнил о поддержанном всеми решении международного суда относительно ситуации в Косове. Он подчеркнул, что ЛНР и ДНР стали независимыми по аналогии с этим решением.

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