Горячий сезон: Октябрина Ганичкина рассказала, что надо успеть сделать на даче до конца мая

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Несмотря на начало праздничных выходных в России, у дачников рабочий сезон в самом разгаре. «Вечерняя Москва» узнала у знаменитой «дачной феи» и главного агронома страны Октябрины Ганичкиной о том, что нужно успеть сделать на своем участке до конца мая.

По словам эксперта, прежде всего на дачных участках следует навести порядок, собрать листья, как следует «прочесать» газоны, провести окучивание растений:

— В листьях и траве накапливается много болезнетворных бактерий, которые перезимовывают, а потом, с наступлением тепла, пробуждаются и наносят вред вашему огороду. Поэтому без генеральной уборки не обойтись.

Затем полезно привалить растения и деревья влажной мелкокомковатой почвой и разрыхлить ее. По словам эксперта, после очистительных работ и разрыхления почвы нужно снабдить ее полезными минеральными удобрениями:

— Лучше выбирать жидкую форму удобрений, потому что они будут дольше оставаться в почве и не будут выветриваться, как порошкообразные варианты. Да и жидкие минеральные подкормки менее вредны для окружающей среды и придают вашему участку здоровый вид. После применения таких технологий ваша земля становится более плодоносной.

Чтобы дополнительно защитить землю и снабдить ее полезными источниками питания, следует также в текущем месяце успеть мульчировать ее.

— Перегноем, сеном, опилками, грибными блоками, нетканым укрывным материалом, камешками или кокосовым волокном. Каждый выбирает то, что для него удобнее и выгоднее, — говорит специалист. — У каждого способа свои плюсы и минусы, но функции они выполняют одни и те же: защищают почву от пересыхания, чрезмерного роста сорняков и дисбаланса водной и воздушной среды.

Деревья и почву также следует обработать мочевиной, чтобы растения лучше плодоносили и не подвергались атаке болезнетворных микробов и насекомых, заключила Ганичкина.