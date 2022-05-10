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Наталья Сергунина рассказала об открытии пунктов буккроссинга в парках Москвы

Араз Салехов
Город
Наталья Сергунина рассказала об открытии пунктов буккроссинга в парках Москвы
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Жителям города назвали парки, в которых вновь заработал буккроссинг. Об этом во вторник, 10 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Буккроссинг давно стал доброй традицией для москвичей. Прочитанные книги часто лежат без дела, а пункты обмена дают возможность поделиться ими и выбрать взамен что-то новое. Большинство павильонов оборудованы — в них тепло, светло, есть мебель и розетки. Там можно приятно провести время за чтением, — рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

Так, зона обмена книгами открыта в Бабушкинском парке, в парке «У Джамгаровского пруда» и в сквере по Олонецкому проезду ежедневно с 10:00 до 18:00; в парке «Северное Тушино» — по воскресеньям с 11:00 до 15:00; в парке «Фили» — ежедневно с 10:00 до 22:00; в зоне отдыха «Терлецкая дубрава» — с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00; в «Сокольниках» — ежедневно с 09:00 до 20:00; в Измайловском парке — с 10:00 до 20:00.

При этом в ландшафтном парке «Митино», в парке «У Джамгаровского пруда», в «Кузьминках», в Перовском и Воронцовском парках пункты буккроссинга работают круглосуточно.

Также стало известно, что столичные службы начали процесс озеленения городских парков и дворов.

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