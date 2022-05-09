Столичные службы озеленяют московские дворы и парки

Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

Столичные службы начали процесс озеленения городских парков и дворов. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В конце мая — начале июня городские службы приступят к преображению столичных дворов, в которых высадят многочисленные растения. Происходит это в основном силами сотрудников ГБУ «Жилищник», которые отвечают за обслуживание территорий возле многоэтажек. Но в некоторых случаях граждане могут озеленить придомовую территорию самостоятельно, — говорится в сообщении.

Уточняется, что каждый московский двор, который разрешено украшать клумбами, имеет паспорт цветочного оформления. Это документ, который составляют специалисты по озеленению, в дальнейшем он дает возможность составить заявку в префектуру округа на заказ рассады на следующий год, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что на столичных улицах высадят почти 14 миллионов тюльпанов. Помимо этого, в городе высадили тюльпаны разных сортов, среди них «Стронг Голд» с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красный «Апельдорн», белый «Роял Вирджин» и «Шуга Лав» нежно-розового оттенка.

Помимо этого, ко Дню Победы в городе распустилось около 890 тысяч луковичных цветов на территории Парка Горького. При этом в прошлом году было высажено около 300 тысяч цветов.