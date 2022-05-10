МЧС предупредило москвичей о сильном ветре 10 мая

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Усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду ожидается 10 мая в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 11:00 до конца суток 10 мая в Москве ожидаются порывы ветра 15–20 метров в секунду, — говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями жителей призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Помимо этого, автомобилистам следует снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать резких маневров на дорогах, отмечается на сайте МЧС.

До этого заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, когда в столицу вернутся весна и солнце. По словам эксперта, именно с 11 мая адвекция холодного воздуха с севера, которая наблюдалась в течение последних дней, прекратится, а на смену в столицу начнет поступать теплый воздух с запада.

Последующие дни, по словам Вильфанда, выдадутся тоже максимально теплыми. Так, 12 и 13 мая воздух в Москве в дневное время прогреется до плюс 19–20 градусов, а в области — до плюс 20–22 градусов.